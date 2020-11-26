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بري عن رسالة تتعلق بانفجار المرفأ: لقد قمنا باللازم وأجبناه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 5:26 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس.

وخصص الاجتماع لمناقشة جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي سوف تعقد يوم غد الجمعة الساعة الثانية من بعد الظهر في قصر الاونيسكو والاجراءات التي يمكن اتخاذها.

ومن جهة ثانية، سئل الرئيس بري عن ما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي قد تسلم رسالة عن انفجار المرفأ فاجاب: لقد قمنا باللازم وأجبناه.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ترأس اليوم اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب.

وأشارت معلومات إلى أن جلسة مجلس النواب غداً محصورة برسالة رئيس الجمهورية وسيصدر عن رئيس المجلس بعد قليل بيان عقب ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس

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