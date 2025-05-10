السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري عن هذه المرحلة: سلاحنا هو "الصبر"

منذ 28 ثانية
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر عين التينة لصحيفة “الجمهورية”، أن لبنان ملتزم تمامًا باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن لا خروقات من جانب “حزب الله”، وأن الجيش اللبناني يقوم بواجباته جنوب الليطاني بالتعاون مع “اليونيفيل”، التي أكدت بدورها أن الانتهاكات الإسرائيلية هي العائق أمام فرض سيادة الدولة.

ورداً على الحديث عن زيارات أميركية محتملة إلى لبنان، ومنها زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قالت المصادر إنّ “بمعزل عمّا إذا كانت هذه الزيارات ستحصل أم لا، فالمسألة مرتبطة بما إذا كانت هناك جدّية في احترام اتفاق وقف اطلاق النار وإرادة حقيقية في تطبيقه على النحو الذي يُلزم إسرائيل بالتقيّد به”.

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده أن إسرائيل تسعى عبر اعتداءاتها لفرض واقع جديد ودفع لبنان نحو التطبيع، وهو ما لن يحصل، واصفاً التطبيع بأنه “خيانة”. وأضاف: “سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر، وبهذا الصبر نقاتلهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم الصين
    الصين تعبر عن قلقها بشأن التصعيد بين الهند وباكستان
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    لبنان في خطر.. وقلق من انزلاق إلى مواجهة واسعة
    الرئيس جوزاف عون ونائبة المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    عون يستعجل عودة أورتاغوس.. لهذا السبب

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    كي لا تتعرض أسلحته للقصف من قبل إسرائيل.. ما الخطوات التي يتبعها "حزب الله"؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
    ترامب ونتنياهو
    غزة تحت القصف
    إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته