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بري: فليتفضلوا ويتفقوا على مرشح ولننزل إلى المجلس

منذ ساعة واحدة
نبيه بري

نبيه بري خلال إدلائه بصوته في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب (رويترز)

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ “البلد منكوب، ووضعه ينحدر من سيء إلى أسوأ، وخطيئة التعطيل فاقمت الانهيار الذي باتت آثاره المدمّرة تهدّد حاضر البلد ومستقبله، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه”.

وشدّد برّي على أنّ “إتمام الملف الرئاسي بات واجباً وطنياً وانسانياً وأخلاقياً، ومن هنا كانت المبادرة إلى اعلان تأييد ترشيح الوزير فرنجية، وهي خطوة لعلّها تحفّز سائر الفرقاء على تقديم مرشح او مرشحين”، وقال: “صار من الضروري ان تحصل ترشيحات، وهو أمر بديهي، حتى يحصل تنافس، ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي، حيث أنّه في اللحظة التي تتوفر فيها فرصة التنافس، سأبادر فوراً إلى الدعوة الى جلسة انتخابية، ولتجر الانتخابات ولينجح من ينجح”.

ولفت بري إلى “انني عقدت إحدى عشرة جلسة، وكما شهدنا جميعها، لم تكن سوى جلسات مسرحية، لا بل مهزلة، ولذلك لست مستعداً لأن أدعو إلى أي جلسة تتكرّر فيها المسرحية والمهزلة، كانت جميعها، وأقول انّه لن تُعقد أي جلسة الاّ بوجود تنافس”.

وأضاف: “كانت حجتهم أنّ فريقنا لا يريد الانتخاب، وهذا غير صحيح، كنا وما زلنا نؤكّد على انتخاب رئيس، وتوفير كل الظروف التي تمكننا من التوافق على مرشح او اثنين او أكثر وننزل الى المجلس وننتخب. في أي حال، انا قلت إنّ مرشحنا هو الوزير سليمان فرنجية، فليتفضلوا ويتفقوا على مرشح او أكثر، ولننزل إلى المجلس ونحتكم للعبة الديمقراطية في جو التنافس الصحي، وننتخب رئيس الجمهورية”.

ورداً على سؤال عن إمكانية تأمين نصاب انعقاد جلسة الإنتخاب، وخصوصاً انّ بعض الفرقاء أعلنوا أنّهم سيُطيّرون النصاب، قال بري: “من لا يكمل النصاب، عليه في هذه الحالة أن يتحمّل المسؤولية”.

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