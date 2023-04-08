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بري: فليحمل عيد الفصح بشارة أمل لقيامة لبنان ونهاية لدرب الجلجلة

منذ 10 دقائق
الرئيس نبيه بري

الرئيس نبيه بري

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أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تحمل مناسبة عيد الفصح المجيد “المباركة بشارة أمل لقيامة لبنان وموعداً لإنتصار إرادة الخير والحياة لدى اللبنانيين ونهاية لدرب الجلجلة”.

ووجه بري تحية لفلسطين، مشيراً الى أنها أرض صاحب القيامة الحقيقية والفدائي الأول في التاريخ في الأقصى وجبل الزيتون.

وكان بري قد توجه من اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئه بمناسبه عيد الفصح آملاً أن تحمل هذه المناسبة المباركة هذا العام بشارة أمل لقيامة لبنان، وموعداً لإنتصار إرادة الخير والحياة لدى اللبنانيين ونهاية لدرب الجلجلة.

وقال: “في عيد الفصح تحية إعتزاز وتقدير الى فلسطين الى أرض صاحب القيامة الحقيقية والفدائي الأول في التاريخ السيد المسيح عليه السلام ، حيث في البدء كان كلمة حق وأستحال بعد القيامة كلمة أزلية، من هناك من جبل الزيتون والطور، الى القدس الى المعتكفين في رحاب الأقصى وباحاته، هم اليوم البشارة والوعد بالقيامة والعبور من العبودية والإحتلال الى الحرية والتحرر”.

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