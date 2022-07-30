بري: "لبنان يُريد حقل قانا كاملاً.. يا كلّو يا بلاه"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وذلك في دردشة مع الإعلاميين في عين التينة.

وعمّا إذا كانت ستُشكّل حكومة، قال برّي: “إذا صارت عجيبة بتتألّف” واتّصلتُ بالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي وطلبتُ منه عقد جلسة بين الرؤساء الثلاثة أو بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الاثنين في عيد الجيش”.

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، شدّد برّي على أنّ “لبنان يُريد حقل قانا كاملاً.. يا كلّو يا بلاه”. وعن عودة الوسيط آموس هوكستين: “بكرا بتاخدوا الجواب الشافي وانشالله الذهاب إلى الناقورة أحسن ما نروح على مطرح تاني”.

وختم برّي معلّقاً على الإستحقاق الرئاسي بالقول: “على رئيس الجمهورية أن تكون لديه نكهة مسيحية ونكهة إسلامية، لكن الأهم أن تكون لديه نكهة وطنية”.