بري لضيفته الفرنسيّة: ما فعلتِه "مستهجن".. ولبنان لا يُريد الحرب

بدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها الأخيرة لبيروت قلقة من احتمال تدحرج التصعيد، محذّرة من أن يغرق لبنان في حرب لن يتعافى منها، وداعية طرفي المواجهة الحدودية إلى تطبيق القرار 1701.

وفي حين حرصت كولونا على تأكيد ضرورة التنفيذ الدقيق لهذا القرار، علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ الرئيس نبيه بري قال لها إن الاحتلال الإسرائيلي هو المُطالب أولاً باحترام مندرجات القرار والتقيّد به، لافتًا انتباه ضيفته إلى أنّ تل أبيب لم تحترم التزاماتها بتاتًا وبدأت في خَرقه منذ لحظة ولادته، عبر الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً.

وأكد بري للوزيرة الفرنسية أن لبنان لا يريد الحرب، مشيرًا إلى أنّ الطرف الإسرائيلي هو المعتدي ويجب أن يتوقف عن اعتداءاته، وعاتبها بالقول: لقد علمتُ أنك زرتِ أثناء وجودك في الكيان الإسرائيلي قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال بالقرب من تل أبيب، تضامناً وتعاطفاً مع “إسرائيل”، وهذا الأمر هو مُستهجن صراحة.

وأكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ كولونا لم تستخدم أي لغة تهديدية في مداولاتها مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال، بل اعتمدت نوعًا من الضغط الدبلوماسي الناعم لتنبيه المسؤولين اللبنانيين إلى مخاطر التصعيد جنوبًا وحَضّهم على ضرورة احتوائه قبل أن يتفاقم.

وكشفت المصادر أنه كان هناك قرار متّخذ لدى أحد المسؤولين بالامتناع عن استقبال كولونا مرة أخرى والتعاون معها لو أنها نَحَت في اتجاه التهديد.