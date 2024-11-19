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بري لـ"الشرق الأوسط": موقف الإسرائيليين على عاتق الأميركيّين

19 - نوفمبر - 2024
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الشرق الأوسط” أن “الوضع جيد مبدئياً”، وذلك بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين للبحث في المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح بري أن ما تبقى لإنجازه هو “بعض التفاصيل”، مشيراً إلى أن “هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكستين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك”، مكرراً أن الأمور “جيدة”.

وأكد بري أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: “هو (هوكستين) يقول إنه نسق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة”، لكن بري استدرك قائلاً: “إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم”.

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