بري لوزني ومرتضى: لمنع اي عملية بيع لأي عقار او مبنى من المباني المصنفة تراثية
أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا بوزيري المالية والثقافة غازي وزني وعباس مرتضى طالبا اتخاذ القرارات والاجراءات والتدابير اللازمة لمنع اي عملية رهن او بيع او وضع اشارة في السجل العقاري لاي عقار او مبنى من المباني والعقارات المصنفة تراثية او ثقافية او تاريخية طوال فترة المسح القائم واثناء عملية اعادة الاعمار.
وذلك منعا لإستغلال الفرصة والتسلل تحت جنح العصف والدمار الحاصل في المنطقة المنكوبة في العاصمة بيروت.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال