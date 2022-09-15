بري ليعقوبيان: هذه صلاحيتي

تمنّت النائبة بولا يعقوبيان، خلال جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، “إنتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية كي لا نذهب إلى فراغ وشغور لا نعرف تداعياته على البلد”، مشدّدةً على أنّ “الدول مصالح ونفوذ ونحن ساحة سائبة بفضل الولاءات الخارجية”.

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على سؤال ليعقوبيان حول تحديد موعد لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: “هذه صلاحيتي وانا أقدر عندما يكون شيء من التوافق سوف ادعو الى جلسة، والمغامرة ان ندخل الى المجلس وان لا يكون هناك توافق ويكون هناك تفرق، لذلك التروي مطلوب في هذا الموضوع وعندما أجد شيء من التوافق لا الاجماع هذا ما قلته في كلمتي وأقولها الآن نريد شيئاً من التوافق وشيء من الذي تتفضلين به عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فوراً”.