الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري ليعقوبيان: هذه صلاحيتي

منذ ساعة واحدة
نبيه بري

نبيه بري

A A A
طباعة المقال

تمنّت النائبة بولا يعقوبيان، خلال جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، “إنتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية كي لا نذهب إلى فراغ وشغور لا نعرف تداعياته على البلد”، مشدّدةً على أنّ “الدول مصالح ونفوذ ونحن ساحة سائبة بفضل الولاءات الخارجية”.

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على سؤال ليعقوبيان حول تحديد موعد لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: “هذه صلاحيتي وانا أقدر عندما يكون شيء من التوافق سوف ادعو الى جلسة، والمغامرة ان ندخل الى المجلس وان لا يكون هناك توافق ويكون هناك تفرق، لذلك التروي مطلوب في هذا الموضوع وعندما أجد شيء من التوافق لا الاجماع هذا ما قلته في كلمتي وأقولها الآن نريد شيئاً من التوافق وشيء من الذي تتفضلين به عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فوراً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
    كلاس: للابتعاد عن المناكفات والخلافات الشخصية التي لن تفيد أحداً
    مبنى وزارة المالية
    وزارة المال: تحويل المساعدة الاجتماعية للعسكريين وللمتقاعدين منهم عن شهر آب
    شارع المصارف
    اتحاد نقابات موظفي المصارف: للصبر حدود!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شقيقة سالي حافظ
    بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!
    حادثة إطلاق نار في بلدة قبعيت العكارية
    كارثة في عكّار.. 3 قتلى من عائلة واحدة