بري: ما يحصل من حرائق بسبب قذائف الفوسفور "برسم المجتمع الدولي"

واكب رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الميدانية في القرى والبلدات الحدودية ، “على ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية واستهدافها للأحياء السكنية والمدنيين اللبنانيين، وإستخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليًا، وتحديدًا القذائف الفوسفورية والإنشطارية ضد المساحات الحرجية في حراج بلدات علما الشعب، رميش، عيتا الشعب، الضهيرة، مروحين ويارون، تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

قال الرئيس بري: “هي سياسة الأرض المحروقة تنتهجها إسرائيل، ومستوياتها العسكرية والسياسية ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، كما على طول خط الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”، مشدّدًا على أنّ “ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا، هو برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة”.

ولهذه الغاية بقي الرئيس نبيه بري على إتصال مع قيادة الجيش، ومع أجهزه وزاره الداخلية والدفاع المدني فيها، وجهاز الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية من أجل المسارعة والمؤازره في إخماد الحرائق.

وكان قد تداول بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكافة العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية لجهة تعزيزها والحفاظ عليها بإعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم.

وأكدا على أن موضوع المؤسسة العسكريه يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول إلى النتائج المرجوة إن شاء الله.