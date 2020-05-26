بري مستاء من مقاربة المفتي قبلان لموضوع النظام بهذه الطريقة

رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري

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نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه استياءه من مقاربة المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان لموضوع النظام بهذه الطريقة.

وأشارت المصادر عبر “الشرق الأوسط” إلى اتصالات بدأت تنشط لاحتواء كلامه وتداعياته. وانتقد قبلان النظام اللبناني القائم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين،

وقال في رسالة عيد الفطر المبارك: “نؤكّد أن أصل نشأة لبنان تمّ على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري (الرئيس اللبناني في عهد الاستقلال) ورياض الصلح (أول رئيس للحكومة بعد الاستقلال)، لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة انتهت، ولذلك مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة القانون واللاطائفية”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال الشرق الأوسط
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