بري مهنئًا بالفطر: لعلّنا نصنع عيدًا حقيقيًا وتعافيًا من كل الأزمات

توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، “بأحر التهاني”، سائلاً الله تعالى أن “يعيد عليهم الشهر الفضيل وسائر المناسبات والأعياد المباركة بالخير واليمن والبركات”.

كما أمل بري أن “تشكل هذه المناسبة الإيمانيّة الرساليّة الإنسانيّة بما تمثل من دعوات دائمة إلى التضامن والتراحم والتلاقي، مناسبة نستلهم منها كل تلك القيم والدروس فنصنع من وحيها ووفقًا لمرتكزاتها للبنان واللبنانيين عيدًا حقيقيًا وتعافيًا من كل الأزمات”.

وبسبب الأوضاع الراهنة أعلن بري اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك.