بري “هلأ عم يطلعلو ياها”.. ماذا كان يقصد الوزير شربل؟!

اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل ان رئيس الجمهورية ميشال عون انتخب رئيساً من دون رضا رئيس مجلس النواب نبيه بري “وهلأ عم يطلعلو ياها”.

شربل وفي حديث لقناة “الجديد” أكد ان “اسرائيل ناطرتنا عالمفرق والإغتيالات واردة ورؤساء الأحزاب الـ 6 تحت خطر الإغتيال”.

واكد ان “العلاقات مع سوريا ضرورية للبنان” لافتاً الى انها “المنفذ الوحيد له”.

كما لفت الى انه “على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يستقيل”، مشيراً الى انه “إن تم توقيفه وتكلم سيتم اغتياله”.

وعن العلاقة بين الحريري والسعودية، قال شربل: “ساءت عندما عاد من السعودية وتراجع عن استقالته”.