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"بري" يؤكد على ضبط النفس ويرفض التورط في حرب مفتوحة

منذ ساعتين
نبيه بري

الرئيس نبيه بري

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في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي الغير مسبوق ضد لبنان، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، على ضرورة ممارسة ضبط النفس وعدم التورط في حرب مفتوحة.

وأشار بري إلى أن العدوان الإسرائيلي بلغ ذروته بتدمير عدد كبير من البلدات والقرى في جنوب لبنان، إلا أنه أكد أن هذا العدوان لن يستفز لبنان للانجراف نحو توسيع النزاع.

وأوضح بري أن الإسرائيليين يهددون بتوسيع الحرب ليشمل جنوب لبنان، ولكن لن يكون هناك تورط من لبنان في هذه التصعيدات المستمرة.

وأكد بري أن ردّ لبنان سيظل ضمن إطار الضبط الذاتي وعدم إعطاء الذرائع لتوسيع الصراع.

كما تحدث بري عن دور المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو من يهدد بتوسيع الحرب، وطالب بمزيد من الضغط الدولي لوقف العدوان.

وختم بري حديثه بالتأكيد على استعداد المقاومة اللبنانية لأي تصعيد وحرب محتملة، مؤكداً على أنها لن تخشى الصراع إذا أراد العدو التورط في مواجهة.

ودعا إلى مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العدوان، مشيراً إلى أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، بما في ذلك القرار 1701، الذي لم تلتزم إسرائيل به منذ صدوره عام 2006 بعد نهاية الحرب الأخيرة.

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