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بري يبدي ارتياحه إلى ما توصل إليه مع هوكشتاين.. و لكن العبرة في التنفيذ

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 12:33 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يقوم بالمحاولة الأخيرة، قبل تسلّم الجمهوريين الحكم.

وأبدى بري، في حديث لصحيفة “النهار” ارتياحه إلى ما توصّل إليه مع الموفد الأميركي “ولكن تبقى العبرة في التنفيذ”. ولفت إلى أنّه كان تلقّى إشارات إيجابية منه وأنّ الاتصالات ظلّت مستمرة بينهما، حتى بعد الظهر.

ورأى برّي أنّه “في حال وافق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على خلاصة ما توافق لبنان عليه مع هوكشتاين، يكون قد تحقق شوط كبير”.

وقال: “إذا توصّل إلى وقف النار، تصبح مهمّة انتخاب رئيس الجمهورية أسهل وتكون خاتمة الأحزان”.

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