بري يدعو اللجان الى جلسة لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، شؤون المهجرين، حقوق الإنسان المرأه والطفل البيئة، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 تشرين الاول 2023 وذلك لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي.







