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بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة لدرس مشروع قانون سرية المصارف

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16 نيسان 2025، في مجلس النواب.

وتهدف الجلسة إلى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025، الرامي إلى تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر عام 1956، إضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب 1963، والمعدّلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28 تشرين الأول 2022.

ويأتي هذا النقاش التشريعي في ظلّ ضغوط داخلية ودولية متزايدة لإعادة النظر بقانون سرّية المصارف، بما يواكب المعايير العالمية ويعزّز الشفافية المالية ومكافحة التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

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