الثلاثاء 25 رمضان 1443 ﻫ - 26 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري يدعو الى جلسة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

A A A
طباعة المقال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 28 نيسان الحالي في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب المقدم من بعض النواب.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء السويد آن ديسمور، الدانمارك ميرتي جول، والنرويجي مارتن إتريك والقائم بأعمال السفارة الفنلندية في لبنان آكاي كوبنين، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل رئيس المحكمة العسكرية العميد علي الحاج والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.

وكان بري التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في حضور الوزير السابق غازي العريضي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلاد.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

اعتصام للمودعين أمام مجلس النواب
تحرّك للمودعين أمام مجلس النواب: لن نسمح بتمرير الكابيتال كونترول بالصيغة المقترحة
جلسة للحكومة في قصر بعبدا
وزير الاعلام: قائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق في غرق الزورق
مدير مرفأ طرابلس احمد تامر
مدير مرفأ طرابلس يكشف لصوت بيروت عن حصيلة القتلى والمفقودين في حادثة المركب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بالفيديو… “ضرب” الوزير فياض من قبل أحد المحتجين!
وليد فياض
بعد الاعتداء عليه… فياض: توقيف المعتدي أو المعتدين لا يكفي!
عناصر الصليب الأحمر قبالة ميناء طرابلس
حادثة “قارب الموت” مفتعلة؟