بري يدعو الى جلسة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 28 نيسان الحالي في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب المقدم من بعض النواب.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء السويد آن ديسمور، الدانمارك ميرتي جول، والنرويجي مارتن إتريك والقائم بأعمال السفارة الفنلندية في لبنان آكاي كوبنين، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل رئيس المحكمة العسكرية العميد علي الحاج والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.

وكان بري التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في حضور الوزير السابق غازي العريضي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلاد.