بري يدعو لتهدئة الرؤوس الحامية والإحتكام إلى خيارات الناس

في أول تعليق له على نتائج الإنتخابات النيابية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجميع للاحتكام إلى خيارات الناس الذين قالوا كلمتهم في الجنوب والبقاع خصوصاً.

كما توجه الى “كلّ لبنانيّ اقترع للوائح “الأمل والوفاء”، قائلا: ألف شكر لإخلاصهم الذي لا يُقاس وثقتكم ولإنجازهم هذا الاستحقاق ولهذا النصر المدوي وهو سيعيد لبنان أكثر تألقاً”، كما شكر “القوى الأمنيّة ووزير الداخلية وللقضاة ورؤساء الأقلام وكل من أشرف على حسن سير العملية الانتخابية”، وقال: “الحقيقة تحرّركم وغداً يوم آخر”.

ولفت برّي إلى أنّ “لبنان أعرق ديمقراطية في التاريخ ولكنّ البعض في الداخل يستهويه العيش في عقد أنه لم يبلغ بعد سن الرشد الوطني وهو في خطابه غارق في العبودية والتبعية لمصالح الخارج على مصلحة لبنان واللبنانيين”، داعياً إلى أن تكون نتائج الانتخابات “محطة نلقي فيها الخطاب السياسي المتوتّر والتحريضي ولتهدأ كل الرؤوس الحامية ولنقتنع أنّنا أبناء بلد واحد”.

ودعا إلى “حوار حول العناوين التالية: نبذ خطاب الكراهية ودعوة لكل الكتل والقوى السياسية للبدء فوراً بـ”مطبخ” تشريعي ولحوار جدّي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة”.

وأضاف: “آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي”، داعيا لـ”خطة تعافٍ تنقذ البلد ولإقرار اللامركزية الموحدة وفق ما ورد في الدستور وتأليف مجلس شيوخ ولإقرار كل القوانين التي تكافح الفساد”.

وشدّد برّي “باسم الثنائي على عدم القبول بالتفريط بأيّ حقّ من حقوق لبنان في ما يخصّ حدود البلد وثرواته في البر والبحر”.