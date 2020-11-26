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بري يرد على رسالة صوان بعقد جلسة لهيئة مكتب المجلس

منذ 23 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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كشفت معلومات صحفية أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم كانت بهدف الرد سريعا على رسالة القاضي صوان عبر مدعي عام التمييز الى المجلس النيابي وإبداء انزعاجه من تنصل القضاء من مسؤولياته.

وأشار المصادر إلى أن بري اعتبر في رده على رسالة صوان أنه لم يجر مراعاة الأصول المنصوص عنها في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء وأن المحقق العدلي لم يكتف بعدم مراعاة الأصول إنما خالفها.

ودعا رئيس الجمهورية، ميشال عون، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس، نبيه برّي، النواب “إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقًا للإصلاح المطلوب، وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين، اللذين قضيا على الأموال الخاصة والأموال العامة معاً”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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