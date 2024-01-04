بري يستنكر اعتداء كرمان.. ويُبرق إلى خامنئي وقاليباف

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المرشد الإيراني علي الخامنئي وإلى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مستنكرًا “الاعتداء الإرهابي” الذي استهدف مدينة كرمان ومعزيًا بالضحايا.

وأشار بري في برقيته إلى خامنئي إلى أنّه “قد آلمنا المصاب الجلل الذي ألم بالجمهورية الإسلامية من جراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المدنيين الآمنين في مدينة كرمان، وتسبب بارتقاء عشرات الشهداء والجرحى”.

وأضاف: “إننا إذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية فهي بقدر ما تمثل من عدوان إرهابي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمنها واستقرارها، هي أيضًا تؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدمًا في مسيرة التقدم والاقتدار”.

وللغاية نفسها أبرق بري أيضًا إلى قاليباف وجاء في نص البرقية: “باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي نشاطركم وسائر أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، أسمى آيات العزاء والمواساة والتضامن مع ذوي الشهداء والجرحى الذين قضوا من جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين والآمنين في مدينة كرمان”.