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بري يهنئ البابا لاون الرابع عشر بانتخابه ويشيد برسالته الإنسانية

منذ 47 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، مهنئا قداسة البابا لاون الرابع عشر، في مناسبة إنتخاب الكاردينال روبرت بريفوست بابا جديداً على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وجاء في نص البرقية: “صاحب النيافة قداسة الحبر الأعظم البابا لاون ( ليو) الرابع عشر المحترم .

تحية طيبة وبعد
يطيب لي باسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني، أن أتوجه من قداساتكم ومن أبناء الكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إختيار مجلس الكرادلة لسيادتكم تبوء هذا المقام الرسالي الإنساني والروحي السامي، متمنياً لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ وأسس السلام والمحبة بين بني البشر .
وتفضلوا بقبول فائق التهاني”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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