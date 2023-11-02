بري يُواكب تطورات الجنوب.. ويطّلع على استعدادات وزارة الاقتصاد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات واستعداد أجهزة وزارة الاقتصاد لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما بحث الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

واستقبل بري أيضًا سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.