الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري يُواكب تطورات الجنوب.. ويطّلع على استعدادات وزارة الاقتصاد

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاقتصاد أمين سلام

رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاقتصاد أمين سلام

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات واستعداد أجهزة وزارة الاقتصاد لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما بحث الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

واستقبل بري أيضًا سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: قرار الحرب والسلم مخطوف.. ونطالب بتطبيق الـ 1701
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    المقاومة الفلسطينية تردّ على رسالة "حزب الله": هذه بداية زوال الكيان الظالم
    عناصر تابعين لحزب الله
    مسؤول أميركي: إيران تدرك ما سيواجهها إذا صعّد حزب الله

    الأكثر قراءة

    شاني لوك
    طوفان الأقصى
    لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
    جورجيا ميلوني
    مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
    يائير لابيد
    زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر الشعب اللبناني!