السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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برّي: لآلية في شراء محاصيل التبغ تراعي إنصاف المزارعين

منذ 10 دقائق
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دعا رئيس مجلس النواب “نبيه بري”، خلال استقباله وفد إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، إلى اعتماد آلية في شراء محاصيل التبغ تراعي “إنصاف المزارعين”.

واطلع بري من الوفد الذي ضم رئيس “الريجي” ومديرها العام المهندس “ناصيف سقلاوي” واعضاء مجلس الادارة على النتائج التي حققتها الإدارة وخصوصا في القطاع الصناعي، وعلى التحضيرات لشراء محاصيل موسم التبغ من المزارعين.

وشدّد أمامهم على ضرورة ابتكار آلية “تأخذ في الإعتبار إنصاف المزارعين وتمكينهم من مجابهة التحديات الناجمة عن تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع كلفة الإنتاج لديهم”.

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