برّي: لبنان عازم على استثمار ثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به

استقبل رئيس مجلس النواب “نبيه بري”، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية “آموس هوكشتاين” والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الاميركية في بيروت “مايكل ريتش”.

وعرض هوكشتاين لنتائج جولته وما حمله للبنان على اثر الاجتماع الاخير الذي ضم رئيس الجمهورية والرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال في بعبدا.

من جهته، أكّد برّي “تمسك لبنان باتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها”، مشددًا على “ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية، وفقًا لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة”.

كما استقبل برًي المدير العام للامن العام اللواء “عباس ابراهيم”، وكان عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية منها وآخر المستجدات.

وبعد الظهر، استقبل بري رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” المدير العام المهندس ناصيف سقلاوي واعضاء مجلس الادارة، واطلع من الوفد على نتائج قطاع التبغ والتحضيرات القائمة لشراء موسم التبغ والتنباك.

وشدد رئيس المجلس أمام الوفد، على ضرورة ابتكار آلية تأخذ بالإعتبار إنصاف المزارعين، وتمكينهم من مجابهة التحديات الناجمة عن ارتفاع كلفة الانتاج لديهم.