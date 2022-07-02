برّي: لبنان ليس بلدًا مفلسًا

أكّد رئيس مجلس النواب “نبيه بري”، خلال لقائه وزراء الخارجية العرب بحضور أمين عام جامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”، أن لبنان لن ينسى أشقاءه العرب، لن ينسى الطائف ولا الدوحة ولا الكويت في يوم من الأيام، لكن الآن لبنان يطلب ويتوق الى أشقائه العرب ويتمنى مجيئهم والدخول الى صلب ما يشكو منه لبنان.

واعتبر بري أن لبنان على الإطلاق ليس بلداً مفلساً إنما هو في حالة توقف عن الدفع، وهو يمتلك كل مقومات النهوض والقيامة من الأزمات إذا ما توافرت النيات الصادقة من أبنائه كما من أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، لافتًا الى أن “لبنان يملك ثروة تتمثل بأبنائه المغتربين في العالم العربي وكل دول العالم يشكلون رافداً إنسانياً وثقافياً ومالياً مهماً”.

ورأى أنه “يمكن لهذا الرافد أن يشكل عاملاً مهماً ومحورياً في النهوض الى جانب الثروة المائية والنفطية والغاز الموجودة في بحرنا، وخاصة عند حدودنا مع فلسطين المحتلة حيث تجري مفاوضات غير مباشرة عبر الأمم المتحدة والوسيط الأميركي وهذه المحادثات تشهد حالة من التطور”.

وأضاف: “ان لبنان زاخر وقادر على تقبل المشاريع والإستثمار في مجال الكهرباء وإنشاء مصافي تكرير النفط”.

وعن موضوع سوريا والتطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية والإعتداءات الإسرائيلية، قال بري: “اليوم وأنتم في لبنان نفتقد في هذا اللقاء الوزاري العربي سوريا التي تعرضت فجر اليوم لعدوان اسرائيلي جديد من خلال الأجواء اللبنانية، المطلوب على الأقل من إجتماعكم الإستنكار وهذا أضعف الإيمان. والأمر الآخر الذي يجب أن يدركه العرب جميعاً أن لا عرب من دون فلسطين والعروبة تنتهي بانتهاء فلسطين… علينا أن نعي ماذا يخطط للقدس ولفلسطين، المطلوب أن لا نجعل من الضغوط والوقائع في داخلنا وفي دولنا أن تنسينا أولى القبلتين وثالث الحرمين فالقدس ليست قطعة من أرض إنها قطعة من سماء”.

وختم بري: “عند أي تهاون بهذه البقعة الجغرافية المقدسة، تأكدوا أن ما لا يحمد عقباه سوف يحصل داخل كل دولة من دولنا”.