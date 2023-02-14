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برّي مستذكراً الرئيس الشهيد رفيق الحريري: هكذا نمنع اغتيال الطائف ولبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2023 1:23 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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بمناسبة الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي: في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، مجدداً كما الشعور في اللحظات الأولى لتلك الجريمة التي أريد من خلالها اغتيال الوطن والإنسان في 14 شباط 2005، هو … هو نفس الشعور بالخسارة الجسيمة التي لا تعوض لقامة وطنية وإنسانية جُبلت بالمحبة والانفتاح والتفاني حتى الشهادة في سبيل لبنان، عنيت به الرئيس رفيق الحريري.

في ذكرى استشهاده، مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها الراحل الكبير توافقاً وشراكة وقبولاً بالآخر، بذلك نمنع اغتيال الطائف واغتيال لبنان الذي استودعه الشهيد رفيق الحريري والشهداء كل الشهداء أمانة في أعناق جميع اللبنانيين ونحفظه وطناً واحداً موحداً لكل أبنائه.

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