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برّي مصمّم على المضي في مناقشة الموازنة لإقرارها

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أشارت مصادر نيابية الى أن رئيس المجلس النيابي “نبيه بري” حريص ومصمم على المضي في مناقشة الموازنة لاقرارها، لانها افضل من الاستمرار على هذا الوضع، والصرف على القاعدة الاثنتي عشرية وسعيا الى تحسين الانتظام المالي والخزينة وفق الممكن.

واضافت عبر “الديار” أنه مصمم على نجاح جلسة الغد والوصول الى حسم واقرار الموازنة، مستندًا الى تأييد الاكثرية لهذا الخيار، وآملًا من الجميع التعاون في اطار ايجابي، مع العلم ان للجميع مآخذ على الموازنة التي تعتبر ضرورية، وهي غير مثالية كما عبر النواب المؤيدون والمعارضون لها.

ويستأنف مجلس النواب الإنين 25 أيلول، مناقشة الموازنة بعدما تعذّر اقرارها في الجلسة السابقة بسبب تطيير النصاب.

وعلمت “الديار” من مصادر نيابية مطلعة أن اتصالات مكثفة جرت في الايام القليلة الماضية لعدم تكرار هذا السيناريو في جلسة الغد، لا سيما ان النواب المعارضين في كتل القوات اللبنانية والكتائب والتغيير قد يلجؤون اليه مرة اخرى.

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