برّي معزياً: نقف مع الجيش وإلى جانبه

توجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأحر التعازي إلى الجيش اللبناني وإلى ذوي الشهداء الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الوطني في الجنوب، قائلاً: “مجدداً قدرُ هذه المؤسسة الوطنية الجامعة لآمال وتطلعات اللبنانيين أن تصون الوحدة والأمن والإستقرار، وتعمّد السيادة الوطنية بالبذل والتضحية، مقدِّمة المزيد من الشهداء والجرحى”.

وأضاف بري: “إننا في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه، من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية التي أقسم يمين الولاء والانتماء على تأديتها مهما غلت التضحيات”.

وختم: “الرحمة للشهداء وأحرّ التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وأفراداً، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل”.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أوعز، فور وقوع الحادث الأليم، إلى أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، بوضع كل إمكاناتها الإسعافية والتطوعية بتصرّف الجيش اللبناني، للمساهمة في عمليات الإسعاف وإخلاء المصابين.