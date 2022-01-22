بزي: الانتخابات النيابية مفصليّة... وجاهزون لخوضها

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي على مواقف حركة امل “الثابتة بضرورة ان تلحظ الموازنة الانفاق على القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وان تنطلق اي خطة اقتصادية من معالجة ملف الكهرباء واعادة تصحيح الاجور في القطاع العام، وتحميل الخسائر لمن استفاد من القطاع المصرفي، بدلا من الاستمرار في حجز اموال المودعين”.

واعتبر ان “الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي الحديث، ونحن جاهزون لخوضها لتجديد الحياة الوطنية، عبر ارادة شعبنا الذي نتبادل واياه الأمل والوفاء”.

ولفت بزي نظر المسؤولين الى القانون 2000/220 الذي يكفل حق وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى مراكز واقلام الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي بكل كرامة.

كلام بزي جاء خلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل، في حضور مسؤول المنطقة السابعة ومسؤول المدينة وفدا من الدفاع المدني الذي عرض امامه مطالبهم، كما بحث مع مخاتير بنت جبيل في قضايا لوجستية تتعلق بالهوية والاستمارات والتجهيزات وملفات عقارية، واجرى الاتصالات اللازمة مع وزارة الداخلية والمدير العام للشؤون المالية والعقارية والقضاة العقاريين لهذه الغاية.