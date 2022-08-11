بسام شيخ حسين من داخل البنك: "بدي مصرياتي يا قاتل يا مقتول"

لا تزال أزمة احتجاز الرهائن في بنك فدرال بنك في الحمرا، مستمرة، رغم كل المفاوضات الجارية، والتسريبات التي تشير إلى قرب انتهاء الأزمة.

المتحدث باسم جمعية المودعين نقل عن باسم قوله، بعد الحديث عن عرض البنك بتقديم 30 ألف دولار من الوديعة، “بدي مصرياتي يا قاتل يا مقتول”.

وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتابع من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل مصرف “فدرال بنك” في الحمرا، والاجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية.

ونقل البيان عن مولوي تأكيده وحرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.