بسبب أزمة العمال السوريين.. طلب من نقابة الأفران إلى ميقاتي!

أشار رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، الى “بدء تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية التي تتعلق بالعمال السوريين اللذين يعملون في قطاع المخابز والأفران وبالأخص موزعي الخبز الذين لا يحق لهم الاستحصال على إجازة عمل حسب القوانين اللبنانية”.

وأضاف البيان، “وبعد توقيف عدد من موزعي الخبز في منطقة الضاحية الجنوبية في نطاق بلدية المريجة بناء على مقررات الحكومة التي لا تجيز لهم العمل، نطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير العمل بإعطاء الافران مهلة 6 أشهر لتأمين بديل عن موزعي الخبز السوريين واستبدالهم بسائقين لبنانيين، كي لا تحصل أزمة طوابير على أبواب صالات الأفران، في ظل ظروف أمنية وعسكرية معقدة في المنطقة إضافة للتوترات الأمنية الموجودة على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي”.