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بسبب الأضرار التي تسببت بها العاصفة.. وزير الداخلية يتحرك

منذ 14 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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طلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبدالله درويش تفقد المبنى الذي انهار جزء منه في منطقة زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق، وكذلك العمل على معالجة آثار العاصفة على الكورنيش في منطقة الروشة والطرقات المحاذية لنهر بيروت.

هذا وأجرى الوزير مولوي اتصالات بالمحافظين والمسؤولين المعنيين التابعين للوزارة طالباً الكشف الفوري على الأضرار الناجمة عن العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان.

وشدد مولوي على ضرورة تأمين سلامة المواطنين وإخلاء أي مبنى مهدد بالانهيار حفاظاً على سلامة قاطنيه.

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