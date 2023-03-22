بسبب "الظروف القاهرة".. وزير الثقافة يُلغي احتفاليّة "الأونيسكو"

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في بيان، أنّه “بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة والمعاناة المعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون، قرّر وزير الثقافة إلغاء الاحتفالية التي كان قد عزم على إجرائها في قصر الأونيسكو في تاريخ 31\3\2023 بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

كما قرّر الاكتفاء بالتظاهرة الثقافية التي أجرتها وزارة الثقافة بالأمس في السراي الحكومي احتفالًا بالذكرى، بالاتفاق مع المكتب الإقليمي للفرنكوفونية وبرعاية رئيس مجلس الوزراء بحضور حشد من سفراء الدول الفرنكوفونية والوزراء والنوّاب والمعنيون بالشأن الثقافي وأصدقاء وزارة الثقافة وشركائها.

وقرر وزير الثقافة أيضًا الإعلان عن استعداد الوزارة لاستقبال أيّ فعالية قد ترغب المدارس بإجرائها احتفالًا بالذكرى، وذلك على مسرح المكتبة الوطنية في بيروت أو في حديقتها الخارجية”.