بسبب العمال السوريين.. تحذير من وزارة الصناعة!

1كرت وزارة الصناعة في بيان لها، بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم رقم 83/1 تاريخ 14/9/2023 الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان استناداً إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ۱ تاریخ 11/9/2023، بموضـوع النزوح السـوري.

وطلـب فيه عدم استخدام عمـال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية وذلـك تحت طائلة وقـف عمـل تـلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها.

وسـتّتخذ الـوزارة الإجـراءات والتدابير الراميـة إلـى التثبّـت مـن التـزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه. وتتمنّى على وسائل الاعلام تكرار نشر هذا التعميم لحسن تطبيقه.