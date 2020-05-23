بسبب انتقاده “بري”.. اشكال وعراك في كفررمان واعتداء على الصحافي بشير أبو زيد

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وقع اشكال في بلدة كفررمان بين مخرج “جريدة 17 تشرين” بشير أبوزيد وعدد من الشبان الغاضبين تطور من تلاسن الى عراك على خلفية منشورات نشرها ابو زيد فيها انتقاد لرئيس مجلس النواب نبيه بري مما ادى الى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد اصيب ابو زيد بجروح تم نقله الى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية للمعالجة.

وكان ابو زيد كتب على صفحته بالفايس بوك “طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس” .

وعلى اثر ذلك انعقد في مقر حركة امل في النبطية اجتماع بين قيادتي الحركة والحزب الشيوعي اللبناني حضره عن امل المسؤول التنظيمي في الجنوب دكتور نضال حطيط ونائبه حسن سليمان ومسؤول منطقة النبطية في الحركة علي الطراف وعن الشيوعي مسؤول منطقة النبطية المهندس حاتم غبريس وعضو اللجنة المركزية د . جمال بدران.

وبحث الجانبان بالاشكال الذي حصل في كفررمان بين عناصر من امل والحزب والشيوعي.

وللغاية انعقد اجتماع مماثل في بلدة كفررمان حضره ممثلون عن امل والشيوعي وحزب الله ورئيس البلدية هيثم ابو زيد واتفقواعلى تطويق ذيول ماحصل وتبادل الزيارات بين الطرفين لارساء جو من المحبة والمودة .