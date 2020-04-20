بسبب انعقاد الجلسة التشريعية في قصر اليونيسكو.. إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الاداخلي في بيانٍ، أن “الساعة 11.00 من يوم الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020 سيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، في قصر اليونيسكو- بيروت”.

وأضافت، “لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التواريخ المذكورة أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى اليونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

تحويل السير عند تقاطع “عبد العال” باتجاه شارع غبريال المر (محطة Bonjour).

تحويل السير عند مستديرة حبيب أبي شهلا باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

تحويل السير القادم من الروشة عند تقاطع “الإنترناشيونال” (مقهى Grand Café) باتجاه شارع رفيق الحريري (الرملة البيضاء) وباتجاه نفق صائب سلام.
تحويل السير من شارع كرامي مقابل “Dunes – Mike Sport”، يساراً – صعوداً باتجاه المركز الثقافي الروسي، وباتجاه جامع السلام، من ثم نحو شارع الراشدين.

تحويل السير المتجه من شارع صائب سلام باتجاه شارع الراشدين.

تحويل السير من تقاطع فريد طراد/ نزار قباني، باتجاه الرملة البيضاء”.

وطلبت من “المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور”.

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