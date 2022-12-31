السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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بسبب سخان المياه.. حالات إغماء داخل أحد المنازل في الضنية

منذ 10 دقائق
مستشفى

مستشفى

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أصيب 8 أشخاص من أفراد عائلة واحدة بحالات إغماء داخل أحد المنازل في بلدة بخعون قضاء الضنية.

وبحسب ما أفادت المصادر أنّه، وخلال استحمام إحداهنَّ، أصيبت بنقص في الأوكسجين جرّاء وجود سخان المياه الذي يعمل على الغاز داخل الحمام، مِمّا تسبب بفقدانها الوعي ليتمّ نقلها إلى المستشفى، وإثر المشهد، تعرّض باقي أفراد المنزل بحالات اغماء.

وقد تولّت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة نقل 3 منهم إلى المستشفى السيدة في زغرتا، فيما جرى 4 آخرين نقلهم إلى مستشفى معوض في مجدليا لتلقي العلاج.

وقد قُدِّمَت لهم الاسعافات الأولية اللازمة ليعودوا بعدها إلى المنزل، ووُصِفت حالتهم بالمستقرة.

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