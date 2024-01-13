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بسبب فيضان نهر بيروت.. تدابير سير في الكرنتينا

منذ 12 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

أدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بتاريخ اليوم 13-1-2024، إلى فيضان نهر بيروت بحيث تجمعت مياه الامطار بشكل كثيف في محلة الكرنتينا – منعطف سوق السمك، مما أدى الى قطع الطرقات في المكان المذكور، وتم تحويل السير كما يلي:

المسلك المؤدي من بعبدا نحو سوق السمك، تم تحويله باتجاه وزارة الطاقة.
المسلك المؤدي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، تم تحويله باتجاه الدورة.
المسلك المؤدي من الدورة باتجاه سوق السمك، تم تحويله نحو فوج إطفاء بيروت.
المسلك المؤدي من بيت الكتائب نحو بعبدا، تم تحويله باتجاه الدورة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، حفاظًا على السّلامة العامّة.

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