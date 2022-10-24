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بسبب كسوف الشمس.. هذا ما طلبه وزير التربية من المدارس الثلاثاء

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 11:00 مساءً
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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طلب وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بسبب الكسوف الجزئي الّذي يؤثّر على لبنان يوم غد الثّلاثاء الواقع فيه 25 تشرين الأوّل بين السّاعة 12:54 والسّاعة 03:20 من بعد الظّهر، من المؤسّسات التّربويّة الرّسميّة والخاصّة “توعية التّلاميذ والطلّاب على مخاطر النّظر المباشر لأشعة الشّمس خلال فترة الكسوف، من خلال أنشطة توعويّة تُقام لهم قبل الظّهر”.

كما طلب من مديري المؤسّسات التّعليميّة والأهل “مواكبة التّلاميذ، للتّأكّد من عدم تعرّضهم خلال الكسوف لأشعّة الشّمس، بشكل مباشر أو عبر النّظّارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين”.

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