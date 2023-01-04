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بستاني تنشر وثيقة تتعلق بموافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول

منذ 7 دقائق
ندى بستاني

ندى بستاني

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غرّدت النائب ندى بستاني عبر “تويتر”: “بالوثيقة: الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟!”.

 

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