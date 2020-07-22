بس_ببلدنا… إضاءة على فساد الطبقة الحاكمة

بعد كل ما يمر به لبنان من ازمات تعصف به وبمستقبل شعبه، اطلق رواد موقع “تويتر” وسم #بس_ببلدنا الذي سرعان ما اصبح ترنداً، حيث اضاؤوا من خلاله على فساد الطبقة الحاكمة التي اوصلتهم الى الهاوية، بسبب سياسات هدفها مصالح الزعماء والمسؤولين على حساب الناس.

ما تجده في لبنان من فساد لا يمكن ان تراه في اي دولة في العالم، سرقات ونهب وفساد، محاصصات وصفقات، احد رواد موقع “تويتر” كتب “#بس_ببلدنا فيه هيك جمال، بس للأسف حُول هذا الجمال إلى رُكام”، فيما كتب اخر “#بس_ببلدنا دجاج ولحوم خالصة مدته من اربع سنين وما بدنا نشهر بصاحب العلاقة”، “#بس_ببلدنا قطعوا عنا الكهرباء والماء”، “عطي خبزك للخبّاز لو سرق نصه #بس_ببلدنا بيسرقه كله”.

“#بس_ببلدنا كرسي المسؤول للسرقة مش لخدمة الشعب”، كانت احدى التغريدات وكذلك “العالم بيتقدم وبيتحضر #بس_ببلدنا منتمنى نرجع ٥٠ سنة لورا”، “#بس_ببلدنا مافي ضمان شيخوخة”، “#بس_ببلدنا أغلبية القضاة موظفين عند الرؤوس الحاكمة لتغطية وإبراء جرائم السرقة والفساد على أنواعه”، “صورة نادرة لوزير الطاقة غجر مع اينشتاين، بعد طرحه نظرية اكتشافه لثقب أسود يتبخر المازوت اللبناني خلاله بسرعة الضو. ويبدو واضحا أثار الدهشة على وجه العالم الفيزيائي اينشتاين من هذا الاكتشاف الضخم #بس_ببلدنا”. “#بس_ببلدنا بتعيش ذليل على بواب الدوائر الرسمية”، “#بس_ببلدنا بتشوف العالم عمتموت عبواب المستشفيات”، “#بس_ببلدنا بتقول : مستقبلي ضايع و حقوقي مسروقة من زعماء السلطة الكريمة، ركزولي على آخر كلمة”.

لاشك ان معاناة اللبنانيين لا تختصر بسطور، فخلف جدران كل بيت لبناني قصة قهر خطّت بحبر مسؤولين فاسدين.