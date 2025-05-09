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بشارة الأسمر: لإزالة كل التعديات على الأملاك العامة

منذ 51 دقيقة
بشارة الاسمر

بشارة الاسمر

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شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني على المجهود الكبير الذي بذله لإزالة المخالفات والتعديات الحاصلة على مدخل المرفأ وفي حرمه، والتي أدت في مرحلة من المراحل الى حالة من الفوضى والفلتان لم يعد السكوت عنها ممكنا”.

كما شكر “كل الأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت التي نسقت هذه النقلة النوعية في إزالة التعديات على الحرم المرفئي، خاصا “بالذكر المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس ومسؤول أمن الدولة في المرفأ الرائد جوزف النداف”.
وثمن “سعي عيتاني لإعادة تنظيم المساحات داخل المرفأ وخارجه بما ينعكس أمناً ونظاماً وتنظيماً ومداخيلاً مهمة للمرفأ وللخزينة”.

ورأى أن “هذه النجاحات في إزالة التعديات يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة، خصوصاً الأملاك البحرية والنهرية وهذه النجاحات ما كانت لتحصل لولا الانطلاقة الواعدة للعهد الجديد باتجاه الحوكمة ودولة القانون والمؤسسات”.

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