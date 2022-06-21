بشارة الأسمر: لتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر النائب علي حسن خليل على “تقدّمه باقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام”.

مشيراً الى أن “ربط هذا الاقتراح بمتوسط سعر صفيحة البنزين وبعدد محدد من الليترات يومياً يشكل قفزة نوعية في تحديد بدل النقل ويعطي كل العاملين في القطاع العام جزءا من حقهم في بدل عادل يمكنهم من الحضور إلى أعمالهم وممارستهم لواجباتهم الوظيفية”.

وطالب الأسمر بأن “يأخذ النواب بهذا الاقتراح حتى يتحوّل الى قانون نافذ يعالج جزءاً ولو يسيراً من معاناة موظفي القطاع العام بكل فئاتهم، وأن يُستتبع بتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام وإعطاء غلاء معيشة يتناسب مع التضخم الحاصل والذي أدّى الى تآكل رواتب الموظفين بنسبة 95 في المئة”.

يشار إلى أن النائب علي حسن خليل تقدم اليوم باقتراح قانونٍ لتعديل بدل النّقل للعاملين في القطاع العام. وجاء فيه:

المادة الأولى:

أ- تعدل الفقرة “ب” من المادة 1 من القانون رقم 266 تاريخ 23/11/ 1993 لتصبح كما يلي:

ب- يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعليّ بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الوزراء على ألا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين.

ويُحدّد وزير المال في منتصف كلّ شهر متوسّط سعر صفيحة البنزين وفقاً للأسعار التي تحددها وزارة الطاقة.

المادة الثانية:

تؤمَّن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المادَّة الأولى من هذا القانون عن طريق نقلها أو فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء بموجب مراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال.

المادة الثالثة:

يعمل بهذا القانون ابتداء من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.