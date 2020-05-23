بشرى جديدة للبنانيين!! .. وزير الطاقة يعلن موعد تأمين الكهرباء “24/24”

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أكَّد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أن تأمين الكهرباء 24/24 في لبنان يحتاج من سنتين الى 3 سنوات،في حال اتخذ القرار بانشاء المعامل الدائمة.

وقال غجر في حديث لاذاعة صوت المدى: “حل ازمة كهرباء لبنان يكون من خلال التعامل معها كشركة عبر القانون 462 واذا لم نقدر على تنفيذ الخطة لن يكون لدينا كهرباء 24/24″، مؤكداً أن الدولة اللبنانية سوف توقف الدعم عن الكهرباء بعد سنتين تقريباً.

وأشار إلى أن خسائر الدولة في قطاع الكهرباء سببه دعم الفاتورة الذي تقدمه للمواطن، مشدداً على أنه في مثل هذا الجو هناك استحالة لتأمين الكهرباء 24/24 من دون تنفيذ خطة الكهرباء.

وأضاف: “نعمل بشفافية تامة في قطاع الكهرباء من خلال عرض المشاريع واذا لم نتلقى مساعدة من المجتمع الدولي اليوم لن نكون قادرين انجاز ذلك لاحقاً”.

وأوضح غجر ان الاصلاح ضروري جداً اليوم وكهرباء لبنان مؤسسة بحاجة الى مجلس ادارة متخصص بالدرجة الاولى.

ولفت إلى أن شحنات الفيول غير المطابقة للمواصفات يتم فحصها عند وصولها الى لبنان وعندما تكون غير مطابقة يتم ارجاعها.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون وعوداً بتأمين الهرباء 24/24 فقد دأب وزراء الطاقة السابقين والذين ينتمي معظمهم لتيار الوزير الحالي “غجر” على إطلاق الوعود الرنانة والبشريات الفارغة، والتي كان ينتهي مفعولها عند أول ساعة لانقطاع الكهرباء.