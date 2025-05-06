بشرى سارة للمزارعين الجنوبيين!

زار وزير الزراعة نزار هاني، برفقة وفد من الوزارة ضم مديرها العام لويس لحود، مستشار الوزير سامر ذبيان، الملحق بمكتبه مازن الحلواني، ورئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب المهندسة سوسن حمزة، محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا. بعد اللقاء، أعلن هاني بشرى للمزارعين الجنوبيين، حيث أشار إلى أنه أصبح بإمكانهم تفقد أراضيهم ومتابعة محاصيلهم الزراعية.

وأضاف أن الوزارة عملت على ترتيب آلية لتسهيل دخول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، والتنسيق مع الجيش اللبناني عبر مراكز وزارة الزراعة، بما في ذلك الأراضي الملاصقة للخط الأزرق. وأكد أنه سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعد التفاهم مع “اليونيفيل” لتنفيذها.

وشدد هاني على أن “هناك ضمانات لعدم تعرض العدو الإسرائيلي للمزارعين، وفقاً للخطوات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع “اليونيفيل” والجيش اللبناني”، مشيراً إلى أن “الوزارة ستوافي الجيش بأسماء المزارعين الذين سيدخلون إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، وستتم الترتيبات اللازمة لتأمين أعمالهم اليومية”.

كما أكد أهمية هذه الخطوة، خاصة مع اقتراب موسم زراعي يحتاج إلى إنقاذ. وفيما يتعلق بالأضرار الزراعية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أضاف أنه تم البدء في المسح الميداني للأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية.

وأوضح أنه استند إلى تقرير البنك الدولي والمركز الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع “الفاو”، لتحديد الخسائر، مشيراً إلى أن 80 من الزملاء في الوزارة والبلديات قاموا بتوثيق الأضرار، وأن التقرير التفصيلي سيصدر قريباً. وأعرب عن أمله في أن تكون التعويضات للمزارعين المتضررين من أولويات الحكومة، التي التزمت بإعادة إعمار وتعويض المزارعين.

وفيما يتعلق بالاتفاقات الجديدة، أعلن هاني عن تفاهم مع وزارة الزراعة الأردنية، تم بموجبه فتح باب الصادرات المتعلقة بأنواع الحمضيات، مع إمكانية إرسالها إلى الأردن، مشيراً إلى أن منطقة الجنوب ستستفيد بشكل مباشر من هذه الاتفاقية.