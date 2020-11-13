بشرى سارة من وزير الصحة … لبنان من أولى الدول التي ستستلم لقاح “فايزر”

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “تمكنا من تجاوز المطبات الصعبة، وكنا نموذجا أثنت عليه كل مؤسسات المجتمع الدولي. ولكن بعد انفجار المرفأ، أصبحنا اليوم نمر بالتحدي الجديد في التسجيل العالي بعدد الإصابات. نحن بحاجة إلى التزام أكثر وجدية أكثر لأننا كما ذكرت في مناسبة سابقة نحن في ساحة حرب وفي معركة، وهناك من قال يومها إن الجندي يجب أن يكون مسلحا ومدربا. واليوم، أضيف يجب أن يكون مجاهدا ومقاوما ومستبسلا، فلا يكفي أن يمتلك المعرفة والعلم والدواء الناجع، بل أن يكون لديه أيضا القرار والعزيمة والإرادة والغيرة والإنتماء، حتى لا يتخلى عن واجباته في أحلك الظروف”.

وأضاف خلال افتتاح الأقسام الجديدة لمرضى كورونا في مستشفى بعلبك الحكومي: “نحن نقاوم وباء كورونا، لم ننس أن لدينا خطة استراتيجية تنموية صحية على المستوى الوطني. لقد أعددنا الخطة وأتممنا كل الدراسات وما هو مطلوب من معدات وتجهيزات للمستشفيات الحكومية على كل الأراضي اللبنانية، ضمن الخطة الاستراتيجية، وتحدثنا مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر للاسراع في استدراج العروض وفضها، لأنها ضرورة ملحة في هذه الظروف الخاصة التي نمر بها، لأن المستشفيات الحكومية يجب أن تجهز وأن تتعاون مع المستشفيات الخاصة لتقدم خدمات أفضل وأرقى إلى المواطن اللبناني”.

وعن لقاح كورونا المنتظر، أوضح حسن: ” حجزنا حصة لبنان من لقاح “فايزر”، وتعرضنا لانتقادات منذ شهر ونصف شهر. والآن، نجد الدول تستجدي إبرام اتفاقيات ومعاهدات لتأمين اللقاح، فهذا الأمر بني على أسس علمية واقعية، لا ارتجالية، بل هي حصيلة أبحاث واستشارات وجهود لجان علمية في وزارة الصحة العامة تأخذ البحث بأبعاده السلبية والإيجابية. ونتجه بخطى واثقة لتأمين اللقاح، ولبنان من أولى الدول التي ستستلم لقاح فايزر”.