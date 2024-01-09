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"بشرى صحيّة" من بلال عبد الله!

منذ 6 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، أنّ وزير الصحة فراس الأبيض سيحضر قريبًا لافتتاح قسم العلاج الكيميائي في مستشفى سبلين الحكومي”.

وقال عبد الله في منشور عبر منصة “إكس”: “في سياق دعمه للمستشفيات الحكومية وتأهيلها لكي تكون في خدمة المواطنين المحتاجين، وتنفيذًا للخطة التي وضعها لتأمين العلاجات لمرضى السرطان والأمراض المستعصية وضبطها وتأمين استمراريتها، وزير الصحة الدكتور فراس أبيض يحضر قريبًا لافتتاح قسم العلاج الكيميائي في مستشفى سبلين الحكومي”!

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