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بشرى للبنانيين: الموجة الأخيرة للوباء بدأت بالإنحسار

7 - مارس - 2022
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 3:16 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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اكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح الكوفيد 19 الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان “أن المؤشرات الوبائية تدل على إنحسار الموجة الأخيرة للكوفيد 19 التي عصفت بالبلاد، وعلى إنتهاء المرحلة الحادة منها، وانعكس ذلك إنخفاضا في نسبة إنتقال العدوى بين المواطنين، وتراجعا تدريجيا ومستمرا في عدد الحالات الجديدة واستقرارا في نسبة الوفيات” .

أضاف:” رغم أن هذه العلامات الإيجابية التي تدل على إنحسار الموجة لا بد من الإقبال على اللقاح من أجل بناء نسبة مناعة مجتمعية أعلى، خصوصا وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 95% من الوفيات هي من غير الملقحين “.

واشار البزري الى ان “من نتائج إنحسار هذه الموجة صدور تعديلات متوقعة في قواعد العزل، والحجر، والتغيب عن العمل والدراسة للمصابين والمعرضين “.

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