الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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بشرى للمستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة

منذ 9 دقائق
تعاونية موظفي الدولة

تعاونية موظفي الدولة

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قررت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة زيادة تعرفة الأعمال الطبية الإستشفائية لأربعة أضعاف عما كانت عليه في الأول من تموز عام 2021، أي ما يقارب %400.

وتعتمد التعرفات الجديدة وفق جداول ترسل الى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها .

وأيضا، تقرر زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة : الفحوصات المخبرية، الصور الصوتية والمغناطيسية، أتعاب الأطباء، وكذلك تعرفات علاجات الأسنان، لأربعة أضعاف عما كانت عليه في الأول من شهر أب عام 2021، أي ما يقارب الـ 400 %.

ويعمل بهذا القرار ابتداء من الأول من شهر تموز2022، ويعمّم على جميع وحدات التعاونية والمستفيدين من تقديماتها والمستشفيات المتعاقدة معها.

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