بشرى للمستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة

قررت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة زيادة تعرفة الأعمال الطبية الإستشفائية لأربعة أضعاف عما كانت عليه في الأول من تموز عام 2021، أي ما يقارب %400.

وتعتمد التعرفات الجديدة وفق جداول ترسل الى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها .

وأيضا، تقرر زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة : الفحوصات المخبرية، الصور الصوتية والمغناطيسية، أتعاب الأطباء، وكذلك تعرفات علاجات الأسنان، لأربعة أضعاف عما كانت عليه في الأول من شهر أب عام 2021، أي ما يقارب الـ 400 %.

ويعمل بهذا القرار ابتداء من الأول من شهر تموز2022، ويعمّم على جميع وحدات التعاونية والمستفيدين من تقديماتها والمستشفيات المتعاقدة معها.